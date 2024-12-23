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Безсмертный Григорий Ильин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Безсмертный Григорий Ильин
Пол
муж
Номер записи
286
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 34
01 | Безсмертный Илья Николаев: 46 / 54 | Крестьяне - Глава
02 | Безсмертный Григорий Ильин: 26 / 34 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Безсмертная Пелагия Максимова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Безсмертная Евдокия Козьмина: - / 34 | Крестьяне - Жена Григория [2]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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