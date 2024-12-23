Безсмертный Гаврила Михайлов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Безсмертный Гаврила Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 278
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 34
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1856
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Год смерти
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 33
01 | Безсмертный Гаврила Михайлов: 36 / - | Крестьяне - Глава
02 | Безсмертный Варлаам Гаврилов: 14 / 22 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Безсмертный Никита Гаврилов: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Безсмертный Иван Гаврилов: 5 / 13 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Безсмертный Дмитрий Гаврилов: - / 5 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Безсмертная Прасковья Яковлева: - / 44 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Безсмертная Мотрена Иванова: - / 21 | Крестьяне - Жена Варлаама [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.