Мигита Катерина Афанасиева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Мигита Катерина Афанасиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 277
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- Дочь Афанасия [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 32
01 | Шиянов Яков Иванов: 59 / - | Крестьяне - Глава
02 | Мигита Афанасий Кондратов: 29 / 37 | Крестьяне - Приемыш главы [1]
03 | Мигита Яков Афанасиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Мигита Алексей Афанасиев: месяц / 8 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
05 | Мигита Василий Афанасиев: - / 5 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
06 | Мигита Деомид Афанасиев: - / 2 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
07 | Мигита Ефимья Григорьева: - / 36 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
08 | Мигита Варвара Афанасиева: - / 11 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
09 | Мигита Катерина Афанасиева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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