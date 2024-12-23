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Мигита Василий Афанасиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мигита Василий Афанасиев
Пол
муж
Номер записи
273
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Афанасия [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 32
01 | Шиянов Яков Иванов: 59 / - | Крестьяне - Глава
02 | Мигита Афанасий Кондратов: 29 / 37 | Крестьяне - Приемыш главы [1]
03 | Мигита Яков Афанасиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Мигита Алексей Афанасиев: месяц / 8 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
05 | Мигита Василий Афанасиев: - / 5 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
06 | Мигита Деомид Афанасиев: - / 2 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
07 | Мигита Ефимья Григорьева: - / 36 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
08 | Мигита Варвара Афанасиева: - / 11 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
09 | Мигита Катерина Афанасиева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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