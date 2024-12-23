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Колесников Григорий Артемов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Колесников Григорий Артемов
Пол
муж
Номер записи
264
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 720 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 31
01 | Колесников Артем Максимов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Колесников Григорий Артемов: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Колесников Иван Григорьев: - / 5 | Крестьяне - Сын Григория [2]
04 | Колесникова Ефросинья Романова: - / 42 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Колесникова Марфа Максимова: - / 53 | Крестьяне - Сестра главы [1]
06 | Колесникова Мотрена Васильева: - / 32 | Крестьяне - Жена Григория [2]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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