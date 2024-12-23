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Колесников Артем Максимов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Колесников Артем Максимов
Пол
муж
Номер записи
263
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 720 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 31
01 | Колесников Артем Максимов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Колесников Григорий Артемов: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Колесников Иван Григорьев: - / 5 | Крестьяне - Сын Григория [2]
04 | Колесникова Ефросинья Романова: - / 42 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Колесникова Марфа Максимова: - / 53 | Крестьяне - Сестра главы [1]
06 | Колесникова Мотрена Васильева: - / 32 | Крестьяне - Жена Григория [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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