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Шевченко Мотрена Васильева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шевченко Мотрена Васильева
Пол
жен
Номер записи
260
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Жена Григория [3]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 30
01 | Шевченко Иван Иванов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Шевченко Лука Иванов: 24 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шевченко Григорий Иванов: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шевченко Сергей Иванов: 12 / 20 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Шевченко Степан Иванов: 9 / 17 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Шевченко Андрей Иванов: 6 / 14 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Шевченко Маланья Тихонова: - / 46 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Шевченко Ефросинья Иванова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Шевченко Мотрена Васильева: - / 23 | Крестьяне - Жена Григория [3]
10 | Шевченко Татьяна Григорьева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Григория [3]
11 | Шевченко Лукерья Мартынова: - / 13 | Крестьяне - Племянница главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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