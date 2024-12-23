Шевченко Маланья Тихонова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шевченко Маланья Тихонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 258
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 31
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 30
01 | Шевченко Иван Иванов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Шевченко Лука Иванов: 24 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шевченко Григорий Иванов: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шевченко Сергей Иванов: 12 / 20 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Шевченко Степан Иванов: 9 / 17 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Шевченко Андрей Иванов: 6 / 14 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Шевченко Маланья Тихонова: - / 46 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Шевченко Ефросинья Иванова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Шевченко Мотрена Васильева: - / 23 | Крестьяне - Жена Григория [3]
10 | Шевченко Татьяна Григорьева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Григория [3]
11 | Шевченко Лукерья Мартынова: - / 13 | Крестьяне - Племянница главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Вторая жена
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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