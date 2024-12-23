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Шиянова Александра Акимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шиянова Александра Акимова
Пол
жен
Номер записи
251
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь Акима [2]
Год рождения вычисленный
1858
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 29
01 | Шиянов Егор Федоров: 38 / 46 | Крестьяне - Глава
02 | Шиянов Аким Егоров: 15 / 23 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шиянов Иван Егоров: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шиянова Прасковья Гаврилова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Шиянова Агафья Егорова: - / 12 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Шиянова Харитина Федорова: - / 21 | Крестьяне - Жена Акима [2]
07 | Шиянова Александра Акимова: - / 0 | Крестьяне - Дочь Акима [2]
Дополнительная информация в записи
Возраст 2 недели
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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