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Шиянов Аким Егоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шиянов Аким Егоров
Пол
муж
Номер записи
246
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
30
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 720 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 29
01 | Шиянов Егор Федоров: 38 / 46 | Крестьяне - Глава
02 | Шиянов Аким Егоров: 15 / 23 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шиянов Иван Егоров: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шиянова Прасковья Гаврилова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Шиянова Агафья Егорова: - / 12 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Шиянова Харитина Федорова: - / 21 | Крестьяне - Жена Акима [2]
07 | Шиянова Александра Акимова: - / 0 | Крестьяне - Дочь Акима [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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