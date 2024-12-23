Третьяк Пелагия Михайлова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Третьяк Пелагия Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 243
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь Авдотьи [4]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 721
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 28
01 | Третьяк Матвей Максимов: 69 / 77 | Крестьяне - Глава
02 | Третьяк Андрей Михайлов: 13 / 21 | Крестьяне - Внук главы [1]
03 | Третьяк Степан Михайлов: 8 / 16 | Крестьяне - Внук главы [1]
04 | Третьяк Авдотья Васильева: - / 41 | Крестьяне - Невестка главы [1]
05 | Третьяк Пелагия Михайлова: - / 10 | Крестьяне - Дочь Авдотьи [4]
06 | Третьяк Аксинья Андреева: - / 20 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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