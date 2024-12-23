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Третьяк Матвей Максимов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Третьяк Матвей Максимов
Пол
муж
Номер записи
239
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
69
Возраст по текущей РС
77
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 720 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 28
01 | Третьяк Матвей Максимов: 69 / 77 | Крестьяне - Глава
02 | Третьяк Андрей Михайлов: 13 / 21 | Крестьяне - Внук главы [1]
03 | Третьяк Степан Михайлов: 8 / 16 | Крестьяне - Внук главы [1]
04 | Третьяк Авдотья Васильева: - / 41 | Крестьяне - Невестка главы [1]
05 | Третьяк Пелагия Михайлова: - / 10 | Крестьяне - Дочь Авдотьи [4]
06 | Третьяк Аксинья Андреева: - / 20 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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