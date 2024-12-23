Безсмертный Евдоким Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезсмертный Евдоким Яковлев

Безсмертный Евдоким Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Безсмертный Евдоким Яковлев
Пол
муж
Номер записи
225
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 719 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 25
01 | Безсмертный Евдоким Яковлев: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Безсмертный Артем Евдокимов: - / 1,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Безсмертная Татьяна Матвеева: - / 35 | Крестьяне - Жена главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.