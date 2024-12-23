Будник Марфа Андреева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Будник Марфа Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 220
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 25
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 720
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 24
01 | Будник Андрей Васильев: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Денис Андреев: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Евдоким Андреев: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Будник Филип Васильев: 22 / 30 | Крестьяне - Брат главы [1]
05 | Будник Иван Филипов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын Филипа [4]
06 | Будник Настасья Евстафиева: - / 58 | Крестьяне - Мать главы [1]
07 | Будник Катерина Ефимова: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Будник Марфа Андреева: - / 8 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Будник Пелагия Емельянова: - / 30 | Крестьяне - Жена Филипа [4]
10 | Будник Катерина Филипова: - / 7 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
11 | Будник Ирина Филипова: - / 3 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
12 | Будник Катерина Филипова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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