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Будник Филип Васильев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Будник Филип Васильев
Пол
муж
Номер записи
216
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 719 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 24
01 | Будник Андрей Васильев: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Денис Андреев: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Евдоким Андреев: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Будник Филип Васильев: 22 / 30 | Крестьяне - Брат главы [1]
05 | Будник Иван Филипов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын Филипа [4]
06 | Будник Настасья Евстафиева: - / 58 | Крестьяне - Мать главы [1]
07 | Будник Катерина Ефимова: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Будник Марфа Андреева: - / 8 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Будник Пелагия Емельянова: - / 30 | Крестьяне - Жена Филипа [4]
10 | Будник Катерина Филипова: - / 7 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
11 | Будник Ирина Филипова: - / 3 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
12 | Будник Катерина Филипова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Филипа [4]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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