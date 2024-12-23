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Мигита Евдокия Васильева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мигита Евдокия Васильева
Пол
жен
Номер записи
210
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Андрея [2]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 719
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 23
01 | Мигита Александр Кондратов: 47 / - | Крестьяне - Глава
02 | Мигита Андрей Александров: 29 / 37 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Мигита Яков Андреев: - / 7 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Мигита Марья Семенова: - / 55 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Мигита Евдокия Васильева: - / 37 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
06 | Мигита Марья Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
07 | Мигита Анна Андреева: - / 3 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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