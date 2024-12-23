Мигита Яков Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Мигита Яков Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 208
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын Андрея [2]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 23
01 | Мигита Александр Кондратов: 47 / - | Крестьяне - Глава
02 | Мигита Андрей Александров: 29 / 37 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Мигита Яков Андреев: - / 7 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Мигита Марья Семенова: - / 55 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Мигита Евдокия Васильева: - / 37 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
06 | Мигита Марья Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
07 | Мигита Анна Андреева: - / 3 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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