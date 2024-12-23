Тимошенко Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Прасковья Иванова

Тимошенко Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тимошенко Прасковья Иванова
Пол
жен
Номер записи
204
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Василия [2]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 719
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 22
01 | Каряченко Федор Сидоров: 65 / - | Крестьяне - Глава
02 | Тимошенко Василий Андреев: 22 / 30 | Крестьяне - Приемыш главы [1]
03 | Каряченко Варвара Дмитриева: - / 55 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Тимошенко Прасковья Иванова: - / 23 | Крестьяне - Жена Василия [2]
05 | Тимошенко Наталья Васильева: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь Василия [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.