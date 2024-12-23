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Безсмертный Тимофей Гаврилов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Безсмертный Тимофей Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
195
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 21
01 | Безсмертный Гаврила Николаев: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Безсмертный Тимофей Гаврилов: - / 3 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Безсмертная Евдокия Гаврилова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Безсмертная Марья Гаврилова: - / 17 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Безсмертная Прасковья Гаврилова: - / 15 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Безсмертная Мотрена Гаврилова: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Безсмертная Секлетия Гаврилова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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