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Будник Наталья Ефимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Будник Наталья Ефимова
Пол
жен
Номер записи
192
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Дочь Ефима [2]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 719
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 20
01 | Будник Матвей Михайлов: 49 / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Ефим Матвеев: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Дмитрий Ефимов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын Ефима [2]
04 | Будник Дмитрий Матвеев: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Будник Матвей Михайлов: 40 / 48 | Крестьяне - Брат главы [1]
06 | Будник Марфа Трофимова: - / 58 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Будник Васса Яковлева: - / 23 | Крестьяне - Жена Ефима [2]
08 | Будник Наталья Ефимова: - / 13 | Крестьяне - Дочь Ефима [2]
09 | Будник Степанида Яковлева: - / 26 | Крестьяне - Жена Дмитрия [4]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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