Будник Матвей Михайлов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Будник Матвей Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 189
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 20
01 | Будник Матвей Михайлов: 49 / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Ефим Матвеев: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Дмитрий Ефимов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын Ефима [2]
04 | Будник Дмитрий Матвеев: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Будник Матвей Михайлов: 40 / 48 | Крестьяне - Брат главы [1]
06 | Будник Марфа Трофимова: - / 58 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Будник Васса Яковлева: - / 23 | Крестьяне - Жена Ефима [2]
08 | Будник Наталья Ефимова: - / 13 | Крестьяне - Дочь Ефима [2]
09 | Будник Степанида Яковлева: - / 26 | Крестьяне - Жена Дмитрия [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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