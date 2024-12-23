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Будник Наталья Андреева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Будник Наталья Андреева
Пол
жен
Номер записи
180
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Андрея [2]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 19
01 | Будник Федор Демьянов: 55 / 63 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Андрей Федоров: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Денис Андреев: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Будник Иван Федоров: 16 / 24 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Будник Наталья Андреева: - / 36 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
06 | Будник Марфа Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
07 | Будник Марья Андреева: - / 8,5 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
08 | Будник Елизавета Андреева: - / 5 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
09 | Будник Агрипина Иванова: - / 22 | Крестьяне - Жена Ивана [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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