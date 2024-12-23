Будник Денис Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Будник Денис Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 178
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын Андрея [2]
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 717 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 19
01 | Будник Федор Демьянов: 55 / 63 | Крестьяне - Глава
02 | Будник Андрей Федоров: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Будник Денис Андреев: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Будник Иван Федоров: 16 / 24 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Будник Наталья Андреева: - / 36 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
06 | Будник Марфа Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
07 | Будник Марья Андреева: - / 8,5 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
08 | Будник Елизавета Андреева: - / 5 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
09 | Будник Агрипина Иванова: - / 22 | Крестьяне - Жена Ивана [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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