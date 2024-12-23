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Турченко Катерина Федорова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Катерина Федорова
Пол
жен
Номер записи
174
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
49
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 18
01 | Турченко Сидор Иванов: 36 / - | Крестьяне - Глава
02 | Турченко Максим Сидоров: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Турченко Константин Сидоров: 1,5 / 9,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Турченко Илья Сидоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Турченко Катерина Федорова: - / 44 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Турченко Прасковья Данилова: - / 22 | Крестьяне - Жена Максима [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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