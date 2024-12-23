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Тенетенко Пелагия Ильина

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тенетенко Пелагия Ильина
Пол
жен
Номер записи
169
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь Ильи [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 718
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 17
01 | Кундило Андрей Павлов: 61 / 69 | Крестьяне - Глава
02 | Тенетенко Илья Емельянов: 28 / 36 | Крестьяне - Племянник главы [1]
03 | Тенетенко Прасковья Александрова: - / 35 | Крестьяне - Жена Ильи [2]
04 | Тенетенко Пелагия Ильина: - / 3 | Крестьяне - Дочь Ильи [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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