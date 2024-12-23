Шеповалов Василий Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеповалов Василий Козьмин

Шеповалов Василий Козьмин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шеповалов Василий Козьмин
Пол
муж
Номер записи
162
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1848
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 717 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 16
01 | Шеповалов Козьма Прокофьев: 45 / 53 | Крестьяне - Глава
02 | Шеповалов Киприян Козьмин: 18 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шеповалов Иван Козьмин: 8 / 16 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шеповалов Василий Козьмин: 1,5 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Шеповалова Домна Иванова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Шеповалова Дарья Козьмина: - / 4 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Шеповалова Марья Козьмина: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
От второй жены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.