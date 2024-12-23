Литючий Петр Иванов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Литючий Петр Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 151
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 33
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 716 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 14
01 | Литючий Петр Иванов: 33 / 41 | Крестьяне - Глава
02 | Литючий Яков Петров: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Литючий Николай Петров: 4 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Литючий Тихон Иванов: 19 / - | Крестьяне - Брат главы [1]
05 | Литючая Вера Антонова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Литючая Акулина Петрова: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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