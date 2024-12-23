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Пеховченко Степанида Маркова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Пеховченко Степанида Маркова
Пол
жен
Номер записи
150
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Мать главы [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 717
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 13
01 | Пеховченко Михайла Дмитриев: 8 / 16 | Крестьяне - Глава
02 | Пеховченко Степанида Маркова: - / 53 | Крестьяне - Мать главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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