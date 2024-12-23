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Третьяк Степан Андреев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Третьяк Степан Андреев
Пол
муж
Номер записи
140
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 716 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 11
01 | Третьяк Степан Андреев: 33 / 41 | Крестьяне - Глава
02 | Третьяк Матвей Степанов: 2 / 10 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Третьяк Петр Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Третьяк Пелагия Сергеева: - / 23 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Третьяк Пелагия Степанова: - / 17 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Третьяк Надежда Степанова: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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