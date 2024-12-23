Беличенко Осип Матвеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Беличенко Осип Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 137
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Сын Матвея [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 716 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 10
01 | Беличенко Андрей Сафронов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Беличенко Матвей Андреев: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Беличенко Федор Матвеев: 9 / - | Крестьяне - Сын Матвея [2]
04 | Беличенко Аксинья Матвеева: - / 21 | Крестьяне - Жена Матвея (2-я) [2]
05 | Беличенко Тимофей Матвеев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
06 | Беличенко Осип Матвеев: 2 / 10 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
07 | Беличенко Петр Матвеев: - / 5 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
08 | Беличенко Григорий Андреев: 22 / 30 | Крестьяне - Сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- От первой жены
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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