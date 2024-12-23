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Беличенко Андрей Сафронов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Беличенко Андрей Сафронов
Пол
муж
Номер записи
132
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 10
01 | Беличенко Андрей Сафронов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Беличенко Матвей Андреев: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Беличенко Федор Матвеев: 9 / - | Крестьяне - Сын Матвея [2]
04 | Беличенко Аксинья Матвеева: - / 21 | Крестьяне - Жена Матвея (2-я) [2]
05 | Беличенко Тимофей Матвеев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
06 | Беличенко Осип Матвеев: 2 / 10 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
07 | Беличенко Петр Матвеев: - / 5 | Крестьяне - Сын Матвея [2]
08 | Беличенко Григорий Андреев: 22 / 30 | Крестьяне - Сын главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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