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Кириченко Степан Деомидов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Кириченко Степан Деомидов
Пол
муж
Номер записи
126
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын Деомида [5]
Возраст по текущей РС
1,5
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 9
01 | Кириченко Леонтий Константинов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Архип Леонтиев: 31 / 39 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Максим Архипов: 6 / - | Крестьяне - Сын Архипа [2]
04 | Кириченко Никита Леонтиев: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Деомид Леонтиев: 18 / 26 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Кириченко Степан Деомидов: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Деомида [5]
07 | Кириченко Егор Леонтиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын главы [1]
08 | Кириченко Марья Кондратова: - / 39 | Крестьяне - Жена Архипа [2]
09 | Кириченко Фекла Архипова: - / 15 | Крестьяне - Дочь Архипа [2]
10 | Кириченко Марфа Семенова: - / 31 | Крестьяне - Жена Никиты [4]
11 | Кириченко Анна Григорьева: - / 26 | Крестьяне - Жена Деомида [5]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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