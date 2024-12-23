Кириченко Степан Деомидов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кириченко Степан Деомидов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 126
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Сын Деомида [5]
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 9
01 | Кириченко Леонтий Константинов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Архип Леонтиев: 31 / 39 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Максим Архипов: 6 / - | Крестьяне - Сын Архипа [2]
04 | Кириченко Никита Леонтиев: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Деомид Леонтиев: 18 / 26 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Кириченко Степан Деомидов: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Деомида [5]
07 | Кириченко Егор Леонтиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын главы [1]
08 | Кириченко Марья Кондратова: - / 39 | Крестьяне - Жена Архипа [2]
09 | Кириченко Фекла Архипова: - / 15 | Крестьяне - Дочь Архипа [2]
10 | Кириченко Марфа Семенова: - / 31 | Крестьяне - Жена Никиты [4]
11 | Кириченко Анна Григорьева: - / 26 | Крестьяне - Жена Деомида [5]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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