Гунька Нил Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГунька Нил Афанасиев

Гунька Нил Афанасиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гунька Нил Афанасиев
Пол
муж
Номер записи
117
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын Афанасия [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 8
01 | Гунька Евстафий Иванов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Гунька Афанасий Евстафиев: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Гунька Нил Афанасиев: - / 2 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Гунька Христинья Семенова: - / 52 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Гунька Евдокия Павлова: - / 24 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
06 | Гунька Любов Афанасиева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.