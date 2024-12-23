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Ступник Осип Евстафиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Ступник Осип Евстафиев
Пол
муж
Номер записи
110
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Евстафия [2]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 7
01 | Ступник Иван Григорьев: 62 / - | Крестьяне - Глава
02 | Ступник Евстафий Иванов: 32 / 40 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Ступник Аксинья Иванова: - / 30 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Ступник Маланья Петрова: - / 40 | Крестьяне - Жена Евстафия [2]
05 | Ступник Осип Евстафиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Евстафия [2]
06 | Ступник Антон Иванов: 19 / 27 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Ступник Марья Евстафиева: - / 3 | Крестьяне - Дочь Евстафия [2]
08 | Ступник Ирина Евстафиева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Евстафия [2]
09 | Ступник Марфа Матвеева: - / 26 | Крестьяне - Жена Антона [6]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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