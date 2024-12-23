Ступник Аксинья Иванова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Ступник Аксинья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 108
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 7
01 | Ступник Иван Григорьев: 62 / - | Крестьяне - Глава
02 | Ступник Евстафий Иванов: 32 / 40 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Ступник Аксинья Иванова: - / 30 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Ступник Маланья Петрова: - / 40 | Крестьяне - Жена Евстафия [2]
05 | Ступник Осип Евстафиев: 7 / 15 | Крестьяне - Сын Евстафия [2]
06 | Ступник Антон Иванов: 19 / 27 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Ступник Марья Евстафиева: - / 3 | Крестьяне - Дочь Евстафия [2]
08 | Ступник Ирина Евстафиева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Евстафия [2]
09 | Ступник Марфа Матвеева: - / 26 | Крестьяне - Жена Антона [6]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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