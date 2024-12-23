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Борцова Настасья Павлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Борцова Настасья Павлова
Пол
жен
Номер записи
104
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 6
01 | Борцов Федор Тимофеев: 25 / - | Крестьяне - Глава
02 | Борцов Савва Емельянов: 20 / - | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
03 | Борцов Федор Емельянов: 18 / 26 | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
04 | Борцов Семен Емельянов: 14 / - | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
05 | Капленко Михайла Ильин: 38 / - | Крестьяне - Отчим Саввы Емельянова [2]
06 | Борцова Настасья Павлова: - / 53 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Борцова Ульяна Иванова: - / 24 | Крестьяне - Жена Федора [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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