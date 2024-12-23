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Капленко Михайла Ильин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Капленко Михайла Ильин
Пол
муж
Номер записи
103
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Отчим Саввы Емельянова [2]
Возраст по прошлой РС
38
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1812
Год смерти
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 6
01 | Борцов Федор Тимофеев: 25 / - | Крестьяне - Глава
02 | Борцов Савва Емельянов: 20 / - | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
03 | Борцов Федор Емельянов: 18 / 26 | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
04 | Борцов Семен Емельянов: 14 / - | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
05 | Капленко Михайла Ильин: 38 / - | Крестьяне - Отчим Саввы Емельянова [2]
06 | Борцова Настасья Павлова: - / 53 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Борцова Ульяна Иванова: - / 24 | Крестьяне - Жена Федора [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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