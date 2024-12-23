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Коваль Марфа Алексеева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коваль Марфа Алексеева
Пол
жен
Номер записи
98
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Жена Ивана [3]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 5
01 | Коваль Андрей Герасимов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Коваль Петр Андреев: 23 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коваль Иван Андреев: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Коваль Василиса Максимова: - / 55 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Коваль Аксинья Петрова: - / 7 | Крестьяне - Внука главы [1]
06 | Коваль Прасковья Петрова: - / 6 | Крестьяне - Внука главы [1]
07 | Коваль Марфа Алексеева: - / 22 | Крестьяне - Жена Ивана [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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