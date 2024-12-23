Коваль Прасковья Петрова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Коваль Прасковья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 97
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Внука главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 715
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 5
01 | Коваль Андрей Герасимов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Коваль Петр Андреев: 23 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коваль Иван Андреев: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Коваль Василиса Максимова: - / 55 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Коваль Аксинья Петрова: - / 7 | Крестьяне - Внука главы [1]
06 | Коваль Прасковья Петрова: - / 6 | Крестьяне - Внука главы [1]
07 | Коваль Марфа Алексеева: - / 22 | Крестьяне - Жена Ивана [3]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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