Касяненко Тихон Алексеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Касяненко Тихон Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 86
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 4
01 | Касяненко Алексей Маркелов: 47 / 55 | Крестьяне - Глава
02 | Касяненко Настасья Григорьева: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Касяненко Марфа Алексеева: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Касяненко Павел Алексеев: 21 / 29 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Касяненко Тихон Алексеев: 18 / 26 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Касяненко Анна Петрова: - / 29 | Крестьяне - Жена Павла [4]
07 | Касяненко Марфа Павлова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Павла [4]
08 | Касяненко Катерина Павлова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Павла [4]
09 | Касяненко Фекла Алексеева: - / 22 | Крестьяне - Жена Тихона [5]
10 | Касяненко Настасья Тихонова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Тихона [5]
- Дополнительная информация в записи
- От первой жены
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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