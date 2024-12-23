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Касяненко Настасья Григорьева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Касяненко Настасья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
83
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 4
01 | Касяненко Алексей Маркелов: 47 / 55 | Крестьяне - Глава
02 | Касяненко Настасья Григорьева: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Касяненко Марфа Алексеева: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Касяненко Павел Алексеев: 21 / 29 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Касяненко Тихон Алексеев: 18 / 26 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Касяненко Анна Петрова: - / 29 | Крестьяне - Жена Павла [4]
07 | Касяненко Марфа Павлова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Павла [4]
08 | Касяненко Катерина Павлова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Павла [4]
09 | Касяненко Фекла Алексеева: - / 22 | Крестьяне - Жена Тихона [5]
10 | Касяненко Настасья Тихонова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Тихона [5]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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