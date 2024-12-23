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Гунька Варвара Дмитриева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гунька Варвара Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
80
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Жена Афанасия [2]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 3
01 | Гунька Дмитрий Степанов: 24 / 32 | Крестьяне - Глава
02 | Гунька Афанасий Степанов: 17 / 25 | Крестьяне - Брат главы [1]
03 | Гунька Петр Афанасиев: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Гунька Евдокия Трофимова: - / 52 | Крестьяне - Мать главы [1]
05 | Гунька Марфа Григорьева: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Гунька Пелагия Дмитриева: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Гунька Прасковья Дмитриева: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Гунька Варвара Дмитриева: - / 22 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
09 | Гунька Марья Степанова: - / 21 | Крестьяне - Сестра главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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