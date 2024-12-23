Гунька Прасковья Дмитриева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Гунька Прасковья Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 79
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 3
01 | Гунька Дмитрий Степанов: 24 / 32 | Крестьяне - Глава
02 | Гунька Афанасий Степанов: 17 / 25 | Крестьяне - Брат главы [1]
03 | Гунька Петр Афанасиев: - / 1,5 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Гунька Евдокия Трофимова: - / 52 | Крестьяне - Мать главы [1]
05 | Гунька Марфа Григорьева: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Гунька Пелагия Дмитриева: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Гунька Прасковья Дмитриева: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Гунька Варвара Дмитриева: - / 22 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
09 | Гунька Марья Степанова: - / 21 | Крестьяне - Сестра главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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