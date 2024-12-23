Третьякова Наталья Спиридонова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Третьякова Наталья Спиридонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 70
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- Дочь Спиридона [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 2
01 | Третьяков Антон Максимов: 53 / 61 | Крестьяне - Глава
02 | Третьяков Спиридон Антонов: 32 / 40 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Третьяков Иван Спиридонов: 13 / 21 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
04 | Третьяков Андрей Спиридонов: 10 / 18 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
05 | Третьяков Емельян Спиридонов: - / 1 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
06 | Третьякова Татьяна Яковлева: - / 56 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Третьякова Екатерина Степанова: - / 28 | Крестьяне - Жена Спиридона [2]
08 | Третьякова Катерина Спиридонова: - / 15 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
09 | Третьякова Варвара Спиридонова: - / 7 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
10 | Третьякова Наталья Спиридонова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
11 | Третьякова Наталья 2-я Спиридонова: - / 3 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
12 | Третьякова Аграфена Осипова: - / 21 | Крестьяне - Жена Ивана [3]
- Дополнительная информация в записи
- От второй жены
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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