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Третьякова Екатерина Степанова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Третьякова Екатерина Степанова
Пол
жен
Номер записи
67
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Жена Спиридона [2]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 2
01 | Третьяков Антон Максимов: 53 / 61 | Крестьяне - Глава
02 | Третьяков Спиридон Антонов: 32 / 40 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Третьяков Иван Спиридонов: 13 / 21 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
04 | Третьяков Андрей Спиридонов: 10 / 18 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
05 | Третьяков Емельян Спиридонов: - / 1 | Крестьяне - Сын Спиридона [2]
06 | Третьякова Татьяна Яковлева: - / 56 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Третьякова Екатерина Степанова: - / 28 | Крестьяне - Жена Спиридона [2]
08 | Третьякова Катерина Спиридонова: - / 15 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
09 | Третьякова Варвара Спиридонова: - / 7 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
10 | Третьякова Наталья Спиридонова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
11 | Третьякова Наталья 2-я Спиридонова: - / 3 | Крестьяне - Дочь Спиридона [2]
12 | Третьякова Аграфена Осипова: - / 21 | Крестьяне - Жена Ивана [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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