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Коломийцова Анна Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коломийцова Анна Иванова
Пол
жен
Номер записи
59
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 714
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 1
01 | Коломийцов Иван Дмитриев: 53 / 61 | Крестьяне - Глава
02 | Коломийцов Василий Иванов: 9 / 17 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коломийцов Николай Иванов: 7 / 15 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Коломийцова Акулина Михайлова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Коломийцова Наталья Иванова: - / 12 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Коломийцова Анна Иванова: - / 5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Коломийцова Дарья Иванова: - / 3 | Крестьяне - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
От второй жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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