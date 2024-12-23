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Дубровина Прасковья Радионова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Дубровина Прасковья Радионова
Пол
жен
Номер записи
53
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
62
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 713
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 17
01 | Дубровина Прасковья Радионова: - / 32 | Дворовые - Глава
Дополнительная информация в записи
Девка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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