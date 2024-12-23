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Турченко Карп Александров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Карп Александров
Пол
муж
Номер записи
48
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 712 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 15
01 | Турченко Карп Александров: 20 / 28 | Дворовые - Глава
02 | Турченко Васса Александрова: - / 28 | Дворовые - Жена главы [1]
03 | Турченко Евдокия Карпова: - / 4 | Дворовые - Дочь главы [1]
04 | Турченко Елизавета Карпова: - / 1 | Дворовые - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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