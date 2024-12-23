Бовкун Петр Яковлев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Бовкун Петр Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 42
- Сословие
- Дворовые
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Причина выбытия
- Отпущен на волю
- Год убытия
- 185?
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 13
01 | Бовкун Яков Петров: 43 / - | Дворовые - Глава
02 | Бовкун Андрей Яковлев: 13 / - | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Бовкун Николай Яковлев: 11 / - | Дворовые - Сын главы [1]
04 | Бовкун Петр Яковлев: 6 / - | Дворовые - Сын главы [1]
05 | Бовкун Иван Яковлев: 4 / - | Дворовые - Сын главы [1]
06 | Бовкун Степан Яковлев: 2 / - | Дворовые - Сын главы [1]
07 | Бовкун Авдотья Герасимова: - / - | Дворовые - Жена главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.