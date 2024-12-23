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Бовкун Николай Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Бовкун Николай Яковлев
Пол
муж
Номер записи
41
Сословие
Дворовые
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Причина выбытия
Отпущен на волю
Год убытия
185?
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 711 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 13
01 | Бовкун Яков Петров: 43 / - | Дворовые - Глава
02 | Бовкун Андрей Яковлев: 13 / - | Дворовые - Сын главы [1]
03 | Бовкун Николай Яковлев: 11 / - | Дворовые - Сын главы [1]
04 | Бовкун Петр Яковлев: 6 / - | Дворовые - Сын главы [1]
05 | Бовкун Иван Яковлев: 4 / - | Дворовые - Сын главы [1]
06 | Бовкун Степан Яковлев: 2 / - | Дворовые - Сын главы [1]
07 | Бовкун Авдотья Герасимова: - / - | Дворовые - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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